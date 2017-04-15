Госдума России отказалась от запрета продажи сигарет лицам моложе 21 года

Комитет по охране здоровья решил, что он нарушает права молодых людей.

Москва. Госдума России отклонила в первом чтении проект закона, который запрещал продажу сигарет лицам моложе 21 года. Его хотели ввести как дополнительную меру в ходе антитабачной кампании, пишет «РБК».

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья решил, что законопроект ограничивает возможность совершеннолетних «приобретать и осуществлять свои права, вступать в гражданские правоотношения, к которым относятся и отношения купли-продажи товаров».

По данным комитета, проект закона не имеет «достаточных аргументов и обоснований», которые бы доказали необходимость увеличения возрастной планки. Также комитет усомнился и в эффективности защиты здоровья граждан путем введения ограничений.