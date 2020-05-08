В Минздраве не одобрили планы проведения ЕГЭ в июне

Глава ведомства озвучил более безопасные сроки.

Москва. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал приемлемые, с его точки зрения, сроки сдачи Единого госэкзамена. По словам руководителя ведомства, в июне ЕГЭ проводить не следует, пишет «Российская газета».

По мнению главы Минздрава, более реалистичные сроки – август или сентябрь. При этом все равно придется отталкиваться от эпидемиологической обстановки, подчеркнул Мурашко. В частности, необходимо будет оценить, как повлияют на нее послабления режима самоизоляции, вводимые в ряде регионов с 12 мая.

Министр добавил, что Минздрав уже передал свои рекомендации по поводу проведения ЕГЭ в Минпросвещения.

Напомним, до недавнего времени начало сдачи ЕГЭ планировалось на 8 июня. Однако на днях министр просвещения Сергей Кравцов не исключил, что после 12 мая эти сроки могут быть сдвинуты. Затем источник в правительстве сообщил, что единый госэкзамен планируется перенести на середину июля или начало августа.