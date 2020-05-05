Девятиклассники в России могут остаться без ОГЭ

ЕГЭ отменять пока не планируют.

Москва. Девятиклассники в России в этом году могут остаться без основного государственного экзамена (ОГЭ). Как пишет «Лента», такую возможность допустил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью на телеканале «Россия 24».

Ранее школьников уже освободили от сдачи предметов по выбору. Им предстоит итоговая аттестация только по обязательным предметам – русскому языку и математике. Теперь же и эти два экзамена могут отменить. Оценки выпускникам выставят по текущим баллам.

При этом Единый госэкзамен, который сдают одиннадцатиклассники, пока отменять не планируют. Основной период стартует с 8 июня.

После 12 мая решение и о проведении госэкзамена может быть скорректировано. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Экзамены будут проводиться только при полной уверенности, что это безопасно для здоровья выпускников, подчеркнул министр.