В правительстве подтвердили возможность переноса ЕГЭ на вторую половину лета

Экзамены могут пройти в середине июля – начале августа.



Москва. Единый госэкзамен может быть назначен на более позднее время. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в правительстве.

Как рассказал агентству неназванный чиновник кабмина, наиболее вероятным новым сроком проверки знаний выпускников школ станет середина июля или начало августа. Окончательное решение будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации, пояснил собеседник «Интерфакса».

Также он отметил, что начало учебного года в вузах может быть отложено на месяц: студенты сядут за парты 1 октября.

Напомним, до недавнего времени датой начала ЕГЭ называли 8 июня. Однако 5 мая в эфире телеканала «Россия24» министр просвещения Сергей Кравцов не исключил, что после 12 мая могут быть назначены более поздние сроки сдачи единого госэкзамена в школах.