Умер актер Геннадий Юхтин из «Весны на Заречной улице»

Москва. Стало известно о смерти народного артиста России Геннадия Юхтина. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

Актеру было 89 лет. Советским зрителям он запомнился больше всего ролью Крушенкова в фильме 1956 года «Весна на Заречной улице».

Известно, что в январе 2022 года артист заразился коронавирусом и лечился в больнице. После улучшения самочувствия был выписан, но затем госпитализирован повторно. В последние дни находился в тяжелом состоянии.

Геннадий Юхтин окончил ВГИК, с 1955 года работал в Театре-студии киноактера. Кроме «Весны на Заречной улице» сыграл в «Балладе о солдате», «Братьях Карамазовых», «Неуловимых мстителях» и других любимых поколениями зрителей фильмах. Также исполнил несколько ролей в сериалах «Петербургские тайны», «Исаев» и «Счастливы вместе».