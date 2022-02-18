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Умер актер Геннадий Юхтин из «Весны на Заречной улице»

13:39, 18 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Умер актер Геннадий Юхтин из «Весны на Заречной улице»
13:39, 18 февраля, 2022
Евгений Кандаков
183
0
#кино\n#культура\n#кинематограф\n#артисты\n#фильмы\n#знаменитости\n#некролог
Фото: twitter.com/Nashe__kino
183
0

Также он известен ролями в «Неуловимых мстителях», «Балладе о солдате» и «Братьях Карамазовых».

Москва. Стало известно о смерти народного артиста России Геннадия Юхтина. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

Актеру было 89 лет. Советским зрителям он запомнился больше всего ролью Крушенкова в фильме 1956 года «Весна на Заречной улице».

Известно, что в январе 2022 года артист заразился коронавирусом и лечился в больнице. После улучшения самочувствия был выписан, но затем госпитализирован повторно. В последние дни находился в тяжелом состоянии.

Геннадий Юхтин окончил ВГИК, с 1955 года работал в Театре-студии киноактера. Кроме «Весны на Заречной улице» сыграл в «Балладе о солдате», «Братьях Карамазовых», «Неуловимых мстителях» и других любимых поколениями зрителей фильмах. Также исполнил несколько ролей в сериалах «Петербургские тайны», «Исаев» и «Счастливы вместе».

13:39, 18 февраля, 2022
Евгений Кандаков
183
0
#кино\n#культура\n#кинематограф\n#артисты\n#фильмы\n#знаменитости\n#некролог