Ушел из жизни певец и композитор Александр Градский

Мэтр скончался в ночь на 28 ноября.

Москва. В Москве на 73 году жизни скончался Александр Градский. Как сообщают «Известия», знаменитый певец и композитор умер в ночь на воскресенье в одной из московских клиник.

26 ноября Градский, находясь у себя дома, пожаловался на плохое самочувствие, его экстренно увезли в больницу с подозрением на инсульт. Смерть наступила 28 ноября в 02:10 по московскому времени.

Александр Борисович Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский, выпускник Гнесинского музыкального училища и прошедший обучение в Московской консерватории у легендарного советского композитора Тихона Хренникова, считается одним из основоположников русского рока. Однако визитной карточкой певца стала композиция Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», с которой Градский стал лауреатом конкурса «Песня-77».

Александр Градский - автор музыки более чем к 40 художественным фильмам, десяткам документальных и мультипликационных лент. За свою жизнь он написал нескольких рок-опер и рок-балетов и множество песен.

Мэтр носил звание народного артиста и заслуженного артиста Российской Федерации, с 2012 года в течение нескольких сезонов был наставником в телепроекте «Голос».

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года Градский переболел коронавирусом.