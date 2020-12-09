На российские экраны выйдет новая версия фильма «Вам и не снилось»

О планах ремейка заявили на киностудии имени Горького.



Москва. На киностудии имени Горького решили вновь экранизировать повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Об этом пишет «Интерфакс»

Переносить действие культовой советской картины в современные декорации не планируется. Для фильма воссоздадут антураж того времени. При этом авторы сценария обещают сместить сюжет ближе к авторскому оригиналу, ярче отразить линии взрослых персонажей, не обходя вниманием и социально-значимые темы, а у истории любви Юльки и Ромы будет новый финал.

«Любимый поколениями фильм 1980 года был во многом оригинальным произведением, но значительно отходил от сюжета повести. Он невероятно трогательный, особое настроение картине придает музыка легендарного композитора Алексея Рыбникова», - рассказала гендиректор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.

В то же время история будет рассказана современным киноязыком, а старую музыку дополнит актуальный саундтрек.

Автор сценария нового фильма - Ярослава Пулинович («Елки-5»).

Фильм «Вам и не снилось» был снят в 1980 году режиссером Ильей Фрэзом по одноименной повести Галины Щербаковой. В прокате его посмотрели 26 млн зрителей. Читатели журнала «Советский экран» признали «Вам и не снилось» лучшей картиной года. В 1982 году ленту показывали в США под английским названием Love & Lies.