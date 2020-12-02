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СМИ сообщили о смерти Бориса Плотникова, сыгравшего Борменталя в «Собачьем сердце»

14:00, 02 декабря, 2020
Евгений Кандаков
СМИ сообщили о смерти Бориса Плотникова, сыгравшего Борменталя в «Собачьем сердце»
14:00, 02 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#культура\n#театр\n#кино\n#артисты\n#коронавирус\n#смерть
Фото: кадр из фильма "Собачье сердце"
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Артист лечился от коронавирусной инфекции.

Москва. Стало известно о смерти актера Бориса Плотникова. Об этом сообщает телеканал РенТВ.

Артист ушел из жизни в возрасте 71 года. Как пишет «Журналистская правда», в последнее время Плотников болел коронавирусом.

Актер родился в Невьянске Свердловской области, окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского государственного университета.

Выступал в Свердловском ТЮЗе, Театре сатиры, Театре Армии, МХТ имени Чехова. Сыграл более чем в 80 фильмах, из которых зрителю больше всего запомнился по роли доктора Борменталя в «Собачьем сердце» (1988 год).

14:00, 02 декабря, 2020
Евгений Кандаков
180
0
#культура\n#театр\n#кино\n#артисты\n#коронавирус\n#смерть