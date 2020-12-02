СМИ сообщили о смерти Бориса Плотникова, сыгравшего Борменталя в «Собачьем сердце»

Артист лечился от коронавирусной инфекции.



Москва. Стало известно о смерти актера Бориса Плотникова. Об этом сообщает телеканал РенТВ.

Артист ушел из жизни в возрасте 71 года. Как пишет «Журналистская правда», в последнее время Плотников болел коронавирусом.

Актер родился в Невьянске Свердловской области, окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского государственного университета.

Выступал в Свердловском ТЮЗе, Театре сатиры, Театре Армии, МХТ имени Чехова. Сыграл более чем в 80 фильмах, из которых зрителю больше всего запомнился по роли доктора Борменталя в «Собачьем сердце» (1988 год).