В музеях Санкт-Петербурга раскупили все билеты на ближайшие дни

Культурные учреждения начали открываться две недели назад.

Санкт-Петербург. В музеях северной столице России раскупили все билеты на ближайшие даты. Об этом сообщает «Российская газета».

Музеи и достопримечательности Санкт-Петербурга открылись две недели назад. Несмотря на строгие ограничения, например, продажу билетов только онлайн и на конкретные сеансы, избежать живых очередей не удалось.

Аншлаг замечен в музее-заповеднике «Петергоф» и в Новой Голландии, где образовались огромные очереди в кассы.

Билеты на колоннаду Исаакиевского собора раскуплены до 20 июля включительно. В ближайший месяц не попасть в Зимний Дворец и Генеральный штаб. Сложности возникнут и с посещением Русского музея. В Михайловский дворец билеты раскупили до 30 июля.

В Корпус Бенуа можно попасть не ранее 24 июля.