В России спустя 50 лет вышла третья часть мультфильма «Умка»

Мультфильм будет доступен в онлайн с 17 декабря.

Москва. Россия. Киностудия «Союзмультфильм» спустя 50 лет выпустила третью часть мультфильма «Умка». Об этом сообщает Национальная служба новостей.

Премьера состоялась 14 декабря. Третья часть будет доступна онлайн с 17 декабря, а на официальном YouTube-канале «Союзмультфильма» мультик разместят 23 декабря.

«От одного до другого фильма иногда могло пройти по два-три года. В нашем случае прошло больше 50 лет. Я считаю, что он у нас получился. Такой же трогательный, такой же милый, передает все те же ценности, которые закладывались в «Умку» его создателями 50 лет назад», - сказала гендиректор «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.