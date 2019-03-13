Ущерб киноотрасли в России от пиратов оценили в 70 млрд рублей в год

Министр культуры Владимир Мединский объявил о начале своей борьбы.

Москва. Совокупный ущерб российской киноотрасли от пиратской деятельности ежегодно составляет от 40 до 70 млрд рублей. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции в среду, 13 марта, министр культуры России Владимир Мединский.

«Начну с борьбы с пиратством. Законодательство, инициированное несколько назад Минкультуры, сейчас работает, определенные успехи есть. Однако наличие огромного количества нелегального контента в интернете по-прежнему приносит отрасли огромные убытки. По разным оценкам совокупный ущерб российской киноотрасли от пиратской деятельности составляет от 40 до 70 миллиардов рублей в год», — сказал министр.

По словам Мединского, в феврале 2019 года министерство внесло в правительство проект изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологий и защите информации», которые помогут решить три задачи:

- сократить срок принятия судебного решения,

- дать возможность правообладателям напрямую обращаться к провайдеру с требованием удаления незаконного контента,

- сократить число анонимных сайтов.