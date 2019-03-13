play
pause
  • $ 65.77 ↓
  • € 74.07 ↓

Ущерб киноотрасли в России от пиратов оценили в 70 млрд рублей в год

14:30, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
14:30, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
107
0
#кино\n#Москва\n#российское кино\n#Владимир Мединский\n#пираты\n#пиратские фильмы\n#пиратское видео
Фото: pixabay.com
107
0

Министр культуры Владимир Мединский объявил о начале своей борьбы.

Москва. Совокупный ущерб российской киноотрасли от пиратской деятельности ежегодно составляет от 40 до 70 млрд рублей. Как передаёт РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции в среду, 13 марта, министр культуры России Владимир Мединский.

«Начну с борьбы с пиратством. Законодательство, инициированное несколько назад Минкультуры, сейчас работает, определенные успехи есть. Однако наличие огромного количества нелегального контента в интернете по-прежнему приносит отрасли огромные убытки. По разным оценкам совокупный ущерб российской киноотрасли от пиратской деятельности составляет от 40 до 70 миллиардов рублей в год», — сказал министр.

По словам Мединского, в феврале 2019 года министерство внесло в правительство проект изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологий и защите информации», которые помогут решить три задачи:

- сократить срок принятия судебного решения,

- дать возможность правообладателям напрямую обращаться к провайдеру с требованием удаления незаконного контента,

- сократить число анонимных сайтов.

14:30, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
107
0
#кино\n#Москва\n#российское кино\n#Владимир Мединский\n#пираты\n#пиратские фильмы\n#пиратское видео

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Больница в Удмуртии выплатит 500 тыс рублей пациентке, которая теперь не сможет иметь детей

14:08, 06 марта, 2019
3740

На льду Камы в Удмуртии обнаружили труп мужчины

2829
13:20, 09 марта, 2019

Трое детей пропали в Ижевске за день

2591
13:40, 06 марта, 2019

Масленичные гуляния в Ижевске: что, где, когда

2179
12:10, 08 марта, 2019

Дело хозяина «резинового дома» в Ижевске направили в суд

2107
15:30, 09 марта, 2019

Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

15:16, 10 марта, 2019
3727

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1572
17:55, 08 марта, 2019

Первый частный космодром в России построят в Нижегородской области до 2025 года

1091
16:05, 06 марта, 2019

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

944
10:00, 08 марта, 2019

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с близорукостью у школьников

943
13:00, 08 марта, 2019

Дочь первого президента Узбекистана Каримову перевели в колонию

09:28, 06 марта, 2019
2400

В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

2280
12:44, 11 марта, 2019

Умер сыгравший СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» актер Джед Аллан

1014
15:37, 10 марта, 2019

Россиянку признали виновной в похищении собственных детей в США

981
10:37, 07 марта, 2019

Дневник с картой сокровищ Третьего рейха нашли в Германии

855
10:50, 09 марта, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: гололедица в Ижевске и коммунальный суперМУП

Удмуртия в минуту: поддержка одарённых детей и капризы погоды

12 марта, 2019

Удмуртия в минуту: решение по делу о взрыве газа в Ижевске и грядущее похолодание

11 марта, 2019