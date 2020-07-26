В России могут подорожать интернет и телевидение

Обусловлено это влиянием на рыночную ситуацию пандемии коронавируса.

Москва. В России могут подорожать домашний интернет и телевидение. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на «Известия».

Российские провайдеры уже начали поднимать цены. Так, у одного из них с 27 июля рост составит 50 рублей в месяц на некоторых тарифах. Цены стали расти и у других крупных игроков или они планируют провести индексацию в ближайшем будущем.

Аналитики предполагают, что за 2020 год рост цен на интернет и ТВ составит 10-15%. Обусловлено это влиянием на рыночную ситуацию пандемии коронавируса. Россияне стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять «тяжелый» контент.

Кроме того, стоимость тарифов растет из-за увеличения расходов на строительство и поддержание инфраструктуры, курса рубля, а также затрат, связанных с исполнением законов Яровой и суверенном Интернете.