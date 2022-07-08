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Блаттера и Платини признали невиновными в присвоении денег ФИФА

15:05, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
Блаттера и Платини признали невиновными в присвоении денег ФИФА
15:05, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
45
0
#спорт\n#суд\n#Швейцария\n#мошенничество\n#футбол
Фото: pixabay.com
45
0

Футбольным функционерам вменяли в вину незаконное получение 2 млн швейцарских франков.

Женева. Швейцария. Экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента организации Мишеля Платини оправдали по делу о мошенничестве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.

Процесс проходил в Швейцарии. Иск был подан ФИФА в декабре 2019 года. С Блаттера и Платини требовали вернуть выплаченные им в 2011 году 2 млн швейцарских франков.

По версии футбольной ассоциации, эти деньги ответчики получили сверх зарплаты в 300 тыс. франков, которую Платини получал в 1998-2002 годах как советник президента ФИФА Блаттера. Однако в 2011 году Платини запросил дополнительную оплату за свою работу в указанный период. При содействии Блаттера ему перечислили 2 млн франков. ФИФА требовала вернуть эту сумму.

Тем не менее Платини и Блаттер смогли убедить суд, что имели устную договоренность о зарплате в 1 млн швейцарских франков в год, которые в итоге и получили.

15:05, 08 июля, 2022
Евгений Кандаков
45
0
#спорт\n#суд\n#Швейцария\n#мошенничество\n#футбол