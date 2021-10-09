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В Сингапуре запретили посещать общепит без прививки от коронавируса

10:34, 09 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Сингапуре запретили посещать общепит без прививки от коронавируса
10:34, 09 октября, 2021
Андрей Бирюков
270
0
#коронавирус\n#вакцинация
Фото: unsplash.com
270
0

Свободно посещать кафе и торговые центры могут дети до 12 лет.

Сингапур. Лицам, не привитым от коронавируса, запретили посещать кафе и торговые центры в Сингапуре. Об этом пишет RT

Власти Сингапура приняли решение с 13 октября разрешить посещение заведений общепита и торговых центров только тем, у кого есть прививка от коронавируса. В список разрешённых к посещению мест вошли туристические объекты и парки развлечений. 

Посещать общепит и торговые центры свободно могут также и дети до 12 лет. Всех остальных должны обслуживать на вынос. 

Отмечается, что в августе 2021 года уровень вакцинации в стране достиг отметки 79%. Население города-государства — около 6 млн человек.

10:34, 09 октября, 2021
Андрей Бирюков
270
0
#коронавирус\n#вакцинация
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