В Кабуле работающих в мэрии женщин частично отстранили от работы

Ранее в стране школьницам не разрешили возвращаться в классы.

Кабул. Афганистан. В Кабуле с 20 сентября части женщин приказали не выходить на работу в мэрию, поскольку их заменили мужчинами. Об этом пишет «Российская газета».

Правительство Талибана (запрещённое в России террористическое движение) издало указ, по которому обязало трущихся в мэрии Кабула женщин с 20 сентября не выходить на работу. Исключение составили те, кого нельзя заменить мужчинам: в основном это уборщицы, а также сотрудницы конструкторских и инженерных отделов.

Международные наблюдатели считают, что подобные решения — попытка талибов навязать «суровое толкование ислама». На это также указывают другие указы нового правительства, ограничивающие права женщин: ученицы не могут вернуться в классы, а в вузах девушки будут заниматься отдельно от юношей. Кроме того, студенток обязали соблюдать исламский дресс-код. Подобные меры уже применялись талибами, когда они были у власти в 1990-х годах.

Напомним, после того, как начался вывод войск США из Афганистана, талибы начали наступление на страну. Сражаясь с правительственными силами, они взяли всю её территорию под свой контроль. Президент страны покинул её вместе с членами законного правительства.