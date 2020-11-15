Планируется, что особый режим будет действовать до 6 декабря.

Вена. Австрия. Повторный локдаун введут в Австрии со вторника, 17 ноября. Об ужесточении коронавирусных ограничений объявил канцлер страны Себастьян Курц, пишет «Интерфакс».

Власти сочли необходимым ввести частичный комендантский час. Жителям разрешили покидать дома только для похода на работу, в магазин, для занятия спортом или для помощи нуждающимся. Продолжить работу смогут только магазины, продающие товары первой необходимости. Библиотеки, парикмахерские и спортзалы закроют, школы переведут на дистанционное обучение.

Планируется, что особый режим будет действовать до 6 декабря.

Стоит отметить, что ужесточаются коронавирусные меры и в других странах. Так, в Греции закрывают школы и детские сады. Об этом сообщили Вести.ру.