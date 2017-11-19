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      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      09:52, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:52, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      0
      #общество\n#конкурс\n#красота\n#Индия
      Фото: rg.ru
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      Второе место досталось мексиканке, а третье – представительнице Великобритании.

      Хайнань. Китай. Самой красивой девушкой мира признана жительница Индии Мануши Чхиллар. Она получила титул «Мисс мира - 2017» в конкурсе красоты, проходящем в городе Санья на китайском курортном острове Хайнань, пишут «Известия».

      Второе место заняла мексиканка Андреа Мезе, третье - британка Стефани Хилл.

      Корону новой королеве вручила «Мисс мира – 2016» пуэрториканка Стефани Дель Валле.

      Мануши Чхиллар 20 лет. Она родилась в северном штате Харьяна, владеет хинди и английским, а также занимается классическими индийскими танцами. Сейчас она студентка медицинского института, где получает профессию кардиохирурга.

      Шоу «Мисс мира – 2017» продолжалось целый месяц и состояло из 15 этапов. Для участия в нем прибыли модели из 118 стран в возрасте от 18 до 26 лет. Россию представляла «Мисс Россия – 2017» Полина Попова из Екатеринбурга.

      09:52, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      277
      0
      #общество\n#конкурс\n#красота\n#Индия

       

       

       

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