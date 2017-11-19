«Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

Второе место досталось мексиканке, а третье – представительнице Великобритании.

Хайнань. Китай. Самой красивой девушкой мира признана жительница Индии Мануши Чхиллар. Она получила титул «Мисс мира - 2017» в конкурсе красоты, проходящем в городе Санья на китайском курортном острове Хайнань, пишут «Известия».

Второе место заняла мексиканка Андреа Мезе, третье - британка Стефани Хилл.

Корону новой королеве вручила «Мисс мира – 2016» пуэрториканка Стефани Дель Валле.

Мануши Чхиллар 20 лет. Она родилась в северном штате Харьяна, владеет хинди и английским, а также занимается классическими индийскими танцами. Сейчас она студентка медицинского института, где получает профессию кардиохирурга.

Шоу «Мисс мира – 2017» продолжалось целый месяц и состояло из 15 этапов. Для участия в нем прибыли модели из 118 стран в возрасте от 18 до 26 лет. Россию представляла «Мисс Россия – 2017» Полина Попова из Екатеринбурга.