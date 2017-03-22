Ученые предрекли столкновение Марса и Земли

Это может произойти через миллиарды лет, если Солнце не уничтожит их.

Мадисон. США. Американский геофизик Стивен Майерс из Висконсинского университета рассказал журналу Scientific American, что Марс может столкнуться с Землей через миллиарды лет, если их не уничтожит Солнце. Майерс с коллегами определили, что Солнечная система чувствительна и хаотична к изменению начальных условий, передает «Лайф». Это говорит о том, что даже небольшие изменения кеплеровых элементов орбиты планеты вызовут сильные изменения в динамике всей системы.

По мнению ученых, вероятность столкновения Марса и Земли все же мала.