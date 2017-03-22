  • $ 57.23 ↓
  • € 61.73 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Ученые предрекли столкновение Марса и Земли

      15:55, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      15:55, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      123
      0
      #космос\n#земля\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      123
      0

      Это может произойти через миллиарды лет, если Солнце не уничтожит их.

      Мадисон. США. Американский геофизик Стивен Майерс из Висконсинского университета рассказал журналу Scientific American, что Марс может столкнуться с Землей через миллиарды лет, если их не уничтожит Солнце. Майерс с коллегами определили, что Солнечная система чувствительна и хаотична к изменению начальных условий, передает «Лайф». Это говорит о том, что даже небольшие изменения кеплеровых элементов орбиты планеты вызовут сильные изменения в динамике всей системы.

      По мнению ученых, вероятность столкновения Марса и Земли все же мала.

      15:55, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      123
      0
      #космос\n#земля\n#ученые
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа