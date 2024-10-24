Более 40 ученых подписали письмо главам стран Северной Европы об угрозе остановки Гольфстрима

Осло. Норвегия. Климатологи предупредили в письме лидеров стран Северной Европы о грядущем климатическом бедствии. Под документом поставили подписи 44 ученых, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По мнению специалистов, планете угрожает ослабление циркуляции течений в Атлантическом океане, которое приведет к остановке Гольфстрима, согревающего север Европы. Вероятность такого сценария авторы письма считают более высокой, чем считалось ранее.

Система течений, порождающая в том числе Гольфстрим, называется «Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция» (АМОС). Она переносит тепло в Северное полушарие из более южных широт. Последние исследования говорят о замедлении работы АМОС вследствие глобального потепления. Это грозит парадоксальным эффектом – при повышении среднегодовых температур во многих других уголках планеты, Северную Европу может сковать льдом.

Ученые призвали руководителей стран Северной Европы прислушаться к данному предупреждению и принять незамедлительные меры по снижению парникового эффекта, ведущего к указанным последствиям.

Ранее с подобным предупреждением выступили датские ученые. Отметим, не все специалисты считают причиной глобального потепления человеческую деятельность. Ее масштабы несравнимы с последствиями выброса углекислого газа при извержениях вулканов, говорят сторонники такой теории.