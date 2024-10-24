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Более 40 ученых подписали письмо главам стран Северной Европы об угрозе остановки Гольфстрима

10:04, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Более 40 ученых подписали письмо главам стран Северной Европы об угрозе остановки Гольфстрима
10:04, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Европа\n#ученые\n#наука\n#прогноз\n#письмо\n#потепление\n#стихийное бедствие\n#океан\n#похолодание\n#климат
Источник фото: pxhere.com
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Это может произойти из-за парникового эффекта.

Осло. Норвегия. Климатологи предупредили в письме лидеров стран Северной Европы о грядущем климатическом бедствии. Под документом поставили подписи 44 ученых, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

По мнению специалистов, планете угрожает ослабление циркуляции течений в Атлантическом океане, которое приведет к остановке Гольфстрима, согревающего север Европы. Вероятность такого сценария авторы письма считают более высокой, чем считалось ранее.

Система течений, порождающая в том числе Гольфстрим, называется «Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция» (АМОС). Она переносит тепло в Северное полушарие из более южных широт. Последние исследования говорят о замедлении работы АМОС вследствие глобального потепления. Это грозит парадоксальным эффектом – при повышении среднегодовых температур во многих других уголках планеты, Северную Европу может сковать льдом. 

Ученые призвали руководителей стран Северной Европы прислушаться к данному предупреждению и принять незамедлительные меры по снижению парникового эффекта, ведущего к указанным последствиям.

Ранее с подобным предупреждением выступили датские ученые. Отметим, не все специалисты считают причиной глобального потепления человеческую деятельность. Ее масштабы несравнимы с последствиями выброса углекислого газа при извержениях вулканов, говорят сторонники такой теории.

10:04, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
31
0
#Европа\n#ученые\n#наука\n#прогноз\n#письмо\n#потепление\n#стихийное бедствие\n#океан\n#похолодание\n#климат