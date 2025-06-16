Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на торцевом фасаде дома по ул. Ленина, 34 установили мемориальную доску в честь Фомы Ермакова. Корреспондент «Сусанина» обнаружил её, гуляя по городу.

Напомним, Фома Кузьмич (1927 – 2015) был первым кандидатом филологических наук среди удмуртов. Член Союза писателей СССР, автор 14 монографий, сотен научных и литературных статей.

Родился Фома Ермаков в деревне Большое Волково ныне Вавожского района в крестьянской семье. Окончил школу-семилетку, в годы войны учился в Можгинском ветеринарном техникуме. До 1949 года работал ветеринарным фельдшером при Большеволковском зооветучастке.

В этом же году поступил на факультет языка и литературы Удмуртского педагогического института. Окончив его, работал учителем Варзи-Ятчинской школы, затем — редактором Удмуртского книжного издательства.

Автор первой монографии по удмуртской литературе — «Поэзия и проза М. П. Петрова», 1960 года. За изучение им творчества Кузебая Герда был исключён из партии в 1971 году. В 1978 году восстановлен в рядах членов КПСС с сохранением партийного стажа.

Фома Ермаков был удостоен званий: Заслуженный работник культуры Удмуртской АССР (1989) и Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики (1992), Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2002). Государственная премия Удмуртской Республики (1994) получена за книги «Кузебай Герд. Жизнь и творчество» и «Межпредметные связи русской и удмуртской литератур». Кавалер Ордена Дружбы народов (1995) и медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Как сообщает в соцсетях Союз писателей Удмуртии, мемориальная доска установлена усилиями дочери Веры Фоминичны и СП УР.

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски, состоится в среду, 18 июня, в 15:00. Приглашаются все желающие (0+).