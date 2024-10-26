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ДНК героя древнеисландской саги расшифровали в Норвегии

15:48, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
ДНК героя древнеисландской саги расшифровали в Норвегии
15:48, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Норвегия\n#Исландия\n#легенды\n#археология\n#Средневековье\n#ученые\n#наука\n#генетика\n#ДНК\n#история
Источник фото: pxhere.com
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Его тело враги бросили в колодец и завалили камнями.

Осло. Норвегия. Геном персонажа одной из саг о событиях, происходивших в средневековой Норвегии, сумели прочитать ученые. Это удалось впервые, пишет Газета.ру со ссылкой на портал iScience.

В записанной в Исландии «Саге о Сверрире» рассказывается о норвежском короле конца XII – начала XIII веков Сверрире Сигурдссоне. В одном из эпизодов враги напали на замок Сверреборг и попытались отравить колодец, сбросив в него и завалив камнями мертвое тело.

Эти останки при раскопках в Сверресборге нашли еще в 1938 году, но извлечь их из-под камней и глины удалось лишь недавно.

Теперь ученые смогли даже расшифровать ядерный геном человека, чей труп хотели использовать в качестве «бактериологического оружия», отравив им колодец.

Как оказалось, мужчина жил как раз во время событий, описанных в саге. Установлены также некоторые особенности его происхождения и внешности.

15:48, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
35
0
#Норвегия\n#Исландия\n#легенды\n#археология\n#Средневековье\n#ученые\n#наука\n#генетика\n#ДНК\n#история