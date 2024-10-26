ДНК героя древнеисландской саги расшифровали в Норвегии

Осло. Норвегия. Геном персонажа одной из саг о событиях, происходивших в средневековой Норвегии, сумели прочитать ученые. Это удалось впервые, пишет Газета.ру со ссылкой на портал iScience.

В записанной в Исландии «Саге о Сверрире» рассказывается о норвежском короле конца XII – начала XIII веков Сверрире Сигурдссоне. В одном из эпизодов враги напали на замок Сверреборг и попытались отравить колодец, сбросив в него и завалив камнями мертвое тело.

Эти останки при раскопках в Сверресборге нашли еще в 1938 году, но извлечь их из-под камней и глины удалось лишь недавно.

Теперь ученые смогли даже расшифровать ядерный геном человека, чей труп хотели использовать в качестве «бактериологического оружия», отравив им колодец.

Как оказалось, мужчина жил как раз во время событий, описанных в саге. Установлены также некоторые особенности его происхождения и внешности.