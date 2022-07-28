Третья сила: американские политики начали создавать новую крупную партию

Хьюстон. США. Новая партия Forward («Движение вперед») создана в США. В нее вошли многие бывшие деятели из числа демократов и республиканцев, пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.

Партия возникла в результате слияния движений Serve America Movement и Renew America Movement. Лидерами новой политической силы станут бывший кандидат в президенты США от демократов Эндрю Янг и экс-губернатор Нью-Джерси, республиканка Кристин Тодд Уитман.

Forward планирует проводить взвешенную центристскую политику, чем надеется привлечь на свою сторону американцев, недовольных деятельностью обеих ведущих партий страны.

Штаб-квартира партии будет располагаться в Хьюстоне, штат Техас, а первый национальный съезд партии запланирован на лето 2023 года. Агитационные мероприятия пройдут перед этим в 20 городах США

Помимо ведущих Республиканской и Демократической партий, в США действуют около 40 других политических движений, но они не пользуются сколько-нибудь серьезной поддержкой избирателей. В то же время две трети американцев не устраивает двухпартийная система, они хотели бы заставить республиканцев и демократов конкурировать с третьей крупной силой, показал опрос Института Гэллапа в 2021 году.