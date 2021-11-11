Лукашенко в ответ на возможное закрытие границ с ЕС пообещал оставить Европу без газа

Президент Белоруссии имел в виду перекрытие газопровода Ямал-Европа.

Минск. Белоруссия. Перекрытием газопровода Ямал-Европа пригрозил ЕС президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такую меру воздействия глава государства предложил на совещании с правительством 11 ноября, сообщает агентство БелТА.

Белорусский лидер пояснил, что блокировка газопровода возможна в случае перекрытия странами Евросоюза границ.

«А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем», — приводит агентство слова Лукашенко.

Президент Белоруссии дал понять, что ответные действия на недружественное поведение соседних государств обсуждались им с правительством еще полгода назад.

Напомним, с лета 2021 года на границах Белоруссии с Польшей и Литвой начал назревать миграционный кризис. Минск перестал препятствовать проходу через свою территорию в Евросоюз беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Сейчас в приграничных районах Белоруссии скопились тысячи нелегалов. Временами они силой прорываются в Польшу и Литву.