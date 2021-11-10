Через белорусскую границу в Польшу прорвались десятки нелегальных мигрантов

Некоторых беженцев избили и заставили вернуться обратно.

Белосток. Польша. В Подляском воеводстве Польши замечены 2 большие группы иностранцев, проникших из Белоруссии за минувшие сутки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на польские СМИ.

Каждая из групп насчитывает десятки мигрантов. Предполагается, что они прошли через пограничные заграждения в окрестностях Крынек и Беловежи. Пограничники разыскали и вернули на белорусскую территорию часть прорвавшихся и ищут остальных.

Обстановка в окрестностях пограничного пропуска «Кузница», где 8 ноября скопилось порядка 2 тыс. агрессивных мигрантов, пограничники назвали спокойной. Напомним, ранее в МВД Польши заявили, что прорыва мигрантов на этом участке допущено не было.

Тем временем, как пишет Газета.ру со ссылкой на агентство «Белта», на белорусской стороне границы обнаружили несколько избитых мигрантов курдской национальности. По словам пострадавших, их избили и выдворили обратно польские силовики. Беженцам оказали медпомощь.

В последние месяцы из Белоруссии на территорию стран Евросоюза регулярно пытаются проникнуть группы мигрантов, в основном с Ближнего Востока. Польша и Литва отказываются принимать их у себя и обвиняют Минск в организации потока нелегальной миграции, называя это «гибридной агрессией». В связи с происходящим польские власти призвали запретить полеты над странами Евросоюза для авиакомпаний, замеченных в доставке мигрантов в Белоруссию. Меры могут быть введены в начале следующей недели.