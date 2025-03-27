Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы, подозреваемой в организации фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Во время планового обхода участковый полиции пункта «Красногорский» обратил внимание на частный дом в деревне Рылово, где были зарегистрированы двое граждан Азербайджана. Проверка показала, что здание давно пустует – соседи подтвердили, что в нём никто не живёт.

По данным следствия, в начале марта 2024 года подозреваемая оформила регистрацию двум иностранцам по адресу этого дома. Такие действия подпадают под статью 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина»), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или принудительных работ до трёх лет.