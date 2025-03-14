Воткинск. Удмуртия. В Воткинске возбуждено уголовное дело против двух сотрудниц отдела по вопросам миграции местного управления МВД. Их подозревают в организации незаконного проживания иностранных граждан на территории России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

По данным следствия, 42-летняя начальница отдела и её 53-летняя подчиненная помогали мигрантам незаконно оставаться в стране. В ноябре 2024 года они, по просьбе знакомого, не стали сокращать срок пребывания иностранцев и не привлекли их к ответственности, что должно было привести к выдворению за пределы России. Вместо этого сотрудницы оформили мигрантам документы, легализовав их пребывание без законных оснований.

Противоправная деятельность была пресечена благодаря совместной работе следователей Следственного комитета и сотрудников УФСБ по Удмуртской Республике. В рамках расследования проведены обыски на работе и дома у подозреваемых, изъяты важные документы, а также допрошены свидетели, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии.

Обе фигурантки задержаны. Суд избрал для них меру пресечения в виде домашнего ареста.

Оперативники подразделения собственной безопасности МВД по Удмуртии проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников противоправной деятельности.

Если вину сотрудников установят, они будут уволены и понесут наказание в установленном законом порядке, сообщили «Сусанину» в пресс-службе МВД по УР.