Ижевск. Удмуртия. В Ижевске экипаж ДПС выявил водителя такси, который перевозил пассажиров без лицензии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В МВД по Удмуртской Республике поступило сообщение от одного из пассажиров такси, который сообщил, что водитель «Хёндай Соната», который его перевозил, работает нелегально, допускает грубое обращение с клиентами, а также не имеет на автомобиле цветографической маркировки.

Данное обращение было передано в Госавтоинспекцию, после чего автомобиль предполагаемого нарушителя был остановлен инспекторами ДПС.

За рулём оказался 36-летний уроженец Узбекистана. Он рассказал сотрудникам, что путевую документацию он не получает, автомобиль взял у знакомого.

В отношении таксиста составлены административные дела по статьям 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации»), 12.3 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов»), а также 12.31.1 КоАП РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров»).

В Госавтоинспекции предупреждают, что данные мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Они направлены на выявление нелегальных перевозчиков-водителей, которые пренебрегают требованиями действующего законодательства в сфере пассажирских перевозок.