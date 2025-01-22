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В Ижевске прошли рейды среди бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт

10:00, 22 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске прошли рейды среди бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт
10:00, 22 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
317
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#военкомат\n#мигранты\n#гражданство
Источник фото: ИА «Сусанин»
317
0

В ходе мероприятий 35 новых граждан России были доставлены в военкоматы.

Ижевск. Удмуртия. В январе 2025 года следователи военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону вместе с сотрудниками военкомата Удмуртии провели рейды для выявления бывших мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Об этом сообщает военный следственный отдел СК РФ по Ижевскому гарнизону.

В ходе рейдов было выявлено 35 новых граждан, уклоняющихся от воинского учёта. Их доставили в военкомат.

В ВСО СК России напоминают, что за уклонение от призыва на военную службу предусмотрено наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей, принудительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до двух лет.

10:00, 22 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
317
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#военкомат\n#мигранты\n#гражданство