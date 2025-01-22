В Ижевске прошли рейды среди бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт

Ижевск. Удмуртия. В январе 2025 года следователи военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону вместе с сотрудниками военкомата Удмуртии провели рейды для выявления бывших мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Об этом сообщает военный следственный отдел СК РФ по Ижевскому гарнизону.

В ходе рейдов было выявлено 35 новых граждан, уклоняющихся от воинского учёта. Их доставили в военкомат.

В ВСО СК России напоминают, что за уклонение от призыва на военную службу предусмотрено наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей, принудительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до двух лет.