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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии двух мигрантов лишили гражданства России из-за уклонения от постановки на воинский учёт

13:06, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии двух мигрантов лишили гражданства России из-за уклонения от постановки на воинский учёт
13:06, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паспорт\n#МВД по Удмуртии\n#гражданство\n#Азербайджан\n#Узбекистан\n#мигранты
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Ими оказались уроженцы Азербайджана и Узбекистана, проживавшие в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии лишили гражданства России двух мигрантов из-за того, что они не встали на воинский учёт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

21-летний уроженец Азербайджана и 27-летний мужчина из Узбекистана, проживающие в Ижевске, ранее получили российское гражданство. Однако, нарушая конституционные нормы России, они проигнорировали требование об обязательной постановке на воинский учёт.

«На основании собранных материалов Управлением по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Ранее выданные паспорта признаны недействительными.

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13:06, 17 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паспорт\n#МВД по Удмуртии\n#гражданство\n#Азербайджан\n#Узбекистан\n#мигранты