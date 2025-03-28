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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Таксиста-насильника суд в Ижевске отправил на 17 лет в колонию строгого режима

15:15, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Таксиста-насильника суд в Ижевске отправил на 17 лет в колонию строгого режима
15:15, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
25
0
#Ижевск\n#мигранты\n#изнасилование
Источник фото: unsplash.com (Max Tokarev)
25
0

Также ему придётся выплатить по 1 млн рублей в пользу двух потерпевших несовершеннолетних.

Ижевск. Удмуртия. Таксиста из Таджикистана признали в Ижевске виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по УР.

Напомним, 27-летнего уроженца Средней Азии обвиняли в том, что он на арендованном автомобиле неофициально оказывал услуги такси, подыскивая клиентов в одной из социальных сетей. С применением насилия он совершал в автомобиле преступления против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних местных жительниц.

Фигуранта установили и задержали сотрудники УУР МВД по Удмуртской Республике.

Как передаёт Объединённая пресс-служба судов Удмуртии, суд признал смягчающими вину обстоятельствами состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, в том числе бабушки); частичное признание вины и принесение извинений одной из потерпевших.

Учитывая обстоятельства совершённых преступлений, данные о личности подсудимого, суд признал его виновным и окончательно назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом с подсудимого в пользу потерпевших взыскано по 1 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.

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15:15, 28 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
25
0
#Ижевск\n#мигранты\n#изнасилование