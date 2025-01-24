Расследование 22 уголовных дел в отношении мигрантов завершили в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Расследование более 20 уголовных дел в отношении мигрантов завершили следователи СК в 2024 году. Об этом «Сусанину» 23 января рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по УР Рустам Тугушев.

«Следственное управление СК России по Удмуртии продолжает оставаться в десятке лучших управлений СК по России. За год мы закончили расследование 1158 уголовных дел, почти половина — это уголовные дела о преступлениях, которые отнесены законом к категории тяжких и особо тяжких», — сообщил Рустам Тугушев.

Так, удалось завершить расследование 22 уголовных дел в отношении мигрантов, которые совершили преступления в Удмуртии. В их числе — дело 26-летнего мужчины, которого обвиняют в изнасиловании девочек. Он занимался частным извозом, клиентов подыскивал в соцсетях.

«Каким образом мы на него вышли: заявление поступило от несовершеннолетней, потому что она воспользовалась его услугами. Вместо этого он завез её в безлюдное место в Ленинском районе Ижевска, где совершил изнасилование. Когда мы начали изучать его деятельность, мы вышли на ещё одну несовершеннолетнюю 2009 года рождения. Затем выяснили ещё три факта совершения особо тяжких преступлений в 2022 и 2023 годах», — рассказал первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Удмуртии Роман Широбоков.

По его словам, в рамках этого дела было проверено 87 лиц, у 10 из них не было документов, еще 10 получили регистрацию, но не встали на воинский учет.

Подводя итоги 2024 года, следователям СК также удалось помочь людям в восстановлении трудовых прав — было возбуждено 13 уголовных дел из-за невыплаты заработной платы. Работникам возместили всю недополученную зарплату в общей сумме 9 млн рублей.

За тот же период следователи возбудили более 300 уголовных дел о коррупции.