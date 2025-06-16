Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ России по Удмуртской Республике пресекли деятельность директора коммерческой организации, подозреваемого в организации канала незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

По данным следствия, предприниматель использовал своё служебное положение для фиктивного оформления 105 трудовых договоров с мигрантами. Эти документы позволяли иностранцам легально находиться и работать на территории страны, хотя реальной трудовой деятельности не велось.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан с использованием служебного положения»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.