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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Директора компании в Удмуртии подозревают в организации незаконного пребывания мигрантов 

10:46, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Директора компании в Удмуртии подозревают в организации незаконного пребывания мигрантов 
10:46, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#мигранты
Источник фото: unsplash.com
342
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Мужчине вменяют заключение 105 фиктивных трудовых договоров. 

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники УФСБ России по Удмуртской Республике пресекли деятельность директора коммерческой организации, подозреваемого в организации канала незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

По данным следствия, предприниматель использовал своё служебное положение для фиктивного оформления 105 трудовых договоров с мигрантами. Эти документы позволяли иностранцам легально находиться и работать на территории страны, хотя реальной трудовой деятельности не велось.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан с использованием служебного положения»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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10:46, 16 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
342
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#мигранты