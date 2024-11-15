Сотрудники МВД по Удмуртии помогли врачу из Палестины оформить гражданство России

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники МВД по Удмуртии помогли жителю Палестины оформить гражданство России. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

23 года назад Раафат Абдель Салям Эль Кахлут проходил обучение в Ижевской государственной медицинской академии в отделении акушерства и гинекологии. В те годы она познакомился с местной жительницей, они поженились. А по окончании учебы он вернулся на родину, где устроился на работу в больницу.

В октябре 2023 года в целях обеспечения безопасности своей семьи Раафат отправил в Российскую Федерацию жену и их четверых детей, а сам оказывал помощь пострадавшим. Когда больница была разрушена, спецбортом МЧС России врача доставили в Россию.

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Удмуртии оказали ему необходимую помощь и сопровождали весь процесс подготовки жителем Палестины требуемых для получения гражданства документов.

Сейчас Раафат Абдель Салям Эль Кахлут получил паспорт гражданина Российской Федерации и работает в Республиканской клинической больнице по специальности.