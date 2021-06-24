ЕС объявил о введении секторальных санкций против Белоруссии

Под ограничения попали, в частности, экспорт нефтепродуктов и удобрений из страны.



Брюссель. Бельгия. Евросоюз ввел новые ограничительные меры против Минска. На этот раз они касаются целых секторов экономики Белоруссии, пишет Коммерсантъ.

В частности, Совет ЕС вводит запрет на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности Белоруссии.

Также Минску ограничили доступ на рынки капитала Евросоюза. Объявлено о прекращении финансирования Европейским инвестиционным банком всех программ для республики.

Кроме того, вводится запрет на поставки технологий и оборудования для слежения в интернете, продукции двойного назначения, которая может использоваться для военных или полицейских нужд.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, меры вводятся, в частности, в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Добавим, 21 июня Евросоюз расширил санкции против Белоруссии. В списке указаны 78 человек и 8 организаций, включая сына Александра Лукашенко Дмитрия и российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

После введения нового пакета ограничительных мер под санкции попали 166 лиц и 15 организаций.