8 стран потребовали запретить полеты над Белоруссией

Ранее власти республики заставили самолет сесть в Минске и задержали находившегося на борту оппозиционера.



Минск. Белоруссия. Посадка самолета Ryanair в Минске под предлогом наличия бомбы на борту может обернуться запретом полетов над Белоруссией. С таким требованием выступили председатели комитетов по иностранным делам в законодательных органах США, Великобритании, Германии, Ирландии, Польши, Чехии, Латвии и Литвы, пишет РБК.

Также авторы коллективного заявления призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) расследовать данный инцидент. До этого следует запретить полеты над Белоруссией, а также прервать авиасообщение со всеми аэропортами страны, говорится в письме.

Кроме того, в обращении предлагается ввести санкции против руководства Белоруссии со стороны стран НАТО и ЕС, в том числе – отказать Минску привлекать Интерпол и другие международные организации для решения собственных политических задач. В документе содержится также требование освободить Романа Протасевича и других предполагаемых политических заключенных.

Самолет авиакомпании Ryanair сообщением Афины-Вильнюс совершил 23 мая внеплановую посадку в Минске в связи с сообщением белорусских диспетчеров о наличии бомбы на борту. Информация была «подкреплена» сопровождением гражданского авиалайнера истребителем МиГ-29ВВС Белоруссии.

Бомбу на борту не нашли, самолет продолжил свой рейс. Однако правоохранительные органы Белоруссии задержали одного из пассажиров, сооснователя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В отношении него в Белоруссии ранее было возбуждено дело за организацию массовых беспорядков.