Из квартала красных фонарей в Амстердаме выселят проституток

Власти обеспокоены, что туристы мешают им работать.

Амстердам. Нидерланды. Власти Амстердама хотят переместить бордели из квартала красных фонарей в другие районы. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Dutch News, это связано с тем, что туристы мешают проституткам работать.

«Городской совет Амстердама предложил переместить публичные дома из квартала красных фонарей в другие районы, чтобы возобновить их нормальную работу. Раньше местные жители посещали проституток, а теперь заказывают их в интернете, потому что вокруг салонов снуют толпы туристов, мешая девушкам зарабатывать деньги», - сообщает портал.

Глава Амстердама Фемке Халсема заявила, что квартал является одним из старейших районов города и имеет богатую историю. Поэтому, «было бы неплохо сделать его жилым».

Власти столицы готовы предоставить лицензии на занятия проституцией и другим районам города.

«Можно сделать отель, он же бордель, в котором будут все условия для обеспечения безопасности девушек. Там их не будут фотографировать толпы любопытных туристов», - заявили представители совета Амстердама.

Муниципалитет не первый раз принимает меры в связи с большим количеством туристов на улице-символе. К примеру, часть квартала закрыта для посещения, путешественникам нельзя передвигаться на «пивных велосипедах» и другое. Все эти решения направлены на уменьшение толпы в центре, улучшение доступа к историческим достопримечательностям и на борьбу с пьяными и буйными гостями столицы.

Ежегодно Амстердам принимает около 18 млн иностранцев. Эта цифра больше, чем все население Нидерландов.