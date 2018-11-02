play
pause
  • $ 65.58 ↓
  • € 74.99 ↑

Из квартала красных фонарей в Амстердаме выселят проституток

14:21, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
14:21, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
649
0
#проститутки\n#работа\n#Нидерланды\n#Амстердам
Фото: wikipedia.org
649
0

Власти обеспокоены, что туристы мешают им работать.

Амстердам. Нидерланды. Власти Амстердама хотят переместить бордели из квартала красных фонарей в другие районы. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Dutch News, это связано с тем, что туристы мешают проституткам работать.

«Городской совет Амстердама предложил переместить публичные дома из квартала красных фонарей в другие районы, чтобы возобновить их нормальную работу. Раньше местные жители посещали проституток, а теперь заказывают их в интернете, потому что вокруг салонов снуют толпы туристов, мешая девушкам зарабатывать деньги», - сообщает портал.

Глава Амстердама Фемке Халсема заявила, что квартал является одним из старейших районов города и имеет богатую историю. Поэтому, «было бы неплохо сделать его жилым».

Власти столицы готовы предоставить лицензии на занятия проституцией и другим районам города.

«Можно сделать отель, он же бордель, в котором будут все условия для обеспечения безопасности девушек. Там их не будут фотографировать толпы любопытных туристов», - заявили представители совета Амстердама.

Муниципалитет не первый раз принимает меры в связи с большим количеством туристов на улице-символе. К примеру, часть квартала закрыта для посещения, путешественникам нельзя передвигаться на «пивных велосипедах» и другое. Все эти решения направлены на уменьшение толпы в центре, улучшение доступа к историческим достопримечательностям и на борьбу с пьяными и буйными гостями столицы.

Ежегодно Амстердам принимает около 18 млн иностранцев. Эта цифра больше, чем все население Нидерландов.

14:21, 02 ноября, 2018
Дарья Снидкова
649
0
#проститутки\n#работа\n#Нидерланды\n#Амстердам

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева устроила «стриптиз» после победы на гран-при в Канаде

14:35, 29 октября, 2018
84294

Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 18-летней девушкой

10798
09:53, 01 ноября, 2018

Жителю Удмуртии разобрали половину дома

8297
11:13, 04 ноября, 2018

В Летнем саду Ижевска школьника насмерть задавило фонтаном

8266
22:41, 31 октября, 2018

Сахалин стал ближе к Ижевску с прилетом первого самолета «Аэрофлота»

6951
09:00, 29 октября, 2018

В Железногорске сосед надругался и убил 7-летнего мальчика

12:30, 30 октября, 2018
35454

Житель Благовещенска откопал десятки черепов с пулевыми отверстиями

7437
17:20, 31 октября, 2018

В здании ФСБ в центре Архангельска прогремел взрыв

7368
10:39, 31 октября, 2018

Пострадавшая от львицы из приезжего цирка на Кубани девочка впала в кому

3375
14:17, 31 октября, 2018

Под Брянском от несчастного случая погибла основательница WWF Лора Уильямс

2308
13:30, 29 октября, 2018

Королева Великобритании Елизавета II передаст престол принцу Чарльзу

11:53, 01 ноября, 2018
2045

Большая часть Венеции ушла под воду из-за шторма

2018
13:50, 30 октября, 2018

В Германии бывший медбрат признался в убийстве 100 пациентов

1981
18:00, 30 октября, 2018

Британский фотограф опубликовал видео взрыва метеора

1852
19:00, 29 октября, 2018

Меркель больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии

1817
18:10, 29 октября, 2018

Мультимедиа

В Ижевске написали Большой этнографический диктант 2018

02 ноября, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

02 ноября, 2018

Удмуртия в минуту: тарифы на проезд в городском транспорте и вывоз мусора

01 ноября, 2018