Ворота посольства России в Австралии пытался взять приступом кенгуру

Канберра. Австралия. Незваный гость хотел попасть на территорию посольства России в Австралии. Как сообщается в Telegram-канале дипмиссии, это был кенгуру.

«Сегодня система видеонаблюдения Посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал», – информирует пресс-служба учреждения.

Животное попало в объектив видеокамеры. На прилагаемом к посту ролике видно, как сумчатое несколько раз пытается протиснуться через прутья ограждения. Убедившись в непроходимости преграды, кенгуру ускакал.

Хотел зверь оформить документы для посещения России, или цель визита была иной, не сообщается.