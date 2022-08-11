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Ворота посольства России в Австралии пытался взять приступом кенгуру

16:43, 11 августа, 2022
Евгений Кандаков
Ворота посольства России в Австралии пытался взять приступом кенгуру
16:43, 11 августа, 2022
Евгений Кандаков
44
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#посольство\n#Россия\n#дипломат\n#видео\n#животные\n#курьезы\n#Австралия
Фото: t.me/RusEmbAu
44
0

Животное попало в объектив системы видеонаблюдения.

Канберра. Австралия. Незваный гость хотел попасть на территорию посольства России в Австралии. Как сообщается в Telegram-канале дипмиссии, это был кенгуру.

«Сегодня система видеонаблюдения Посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал», – информирует пресс-служба учреждения.

Животное попало в объектив видеокамеры. На прилагаемом к посту ролике видно, как сумчатое несколько раз пытается протиснуться через прутья ограждения. Убедившись в непроходимости преграды, кенгуру ускакал.

Хотел зверь оформить документы для посещения России, или цель визита была иной, не сообщается.

16:43, 11 августа, 2022
Евгений Кандаков
44
0
#посольство\n#Россия\n#дипломат\n#видео\n#животные\n#курьезы\n#Австралия