Массовый забег тараканов устроили в Австралии

Брисбен. Австралия. Ежегодные соревнования по бегу среди тараканов прошли в австралийском Брисбене. О необычном «кроссе» сообщает телеканал «МИР 24».

Поболеть за усатых «спортсменов» собрались сотни фанатов. Отмечается, что тараканьи бега в этом городе проводятся уже в 41 раз.

Правила забега несложные. «Участников» выпускают в центре большого круга, откуда они, повинуясь инстинкту, разбегаются во все стороны. Победителем становится тот, кто добежит до края площадки первым. Его владельцу достается скидка в пабе, где устраиваются гонки. А сам «чемпион» становится экспонатом в зале тараканьей славы.