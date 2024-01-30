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Массовый забег тараканов устроили в Австралии

17:58, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Массовый забег тараканов устроили в Австралии
17:58, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Австралия\n#спорт\n#забег\n#насекомые
Фото: pxhere.com
21
0

Владельцу самого шустрого насекомого достается скидка в баре.

Брисбен. Австралия. Ежегодные соревнования по бегу среди тараканов прошли в австралийском Брисбене. О необычном «кроссе» сообщает телеканал «МИР 24».

Поболеть за усатых «спортсменов» собрались сотни фанатов. Отмечается, что тараканьи бега в этом городе проводятся уже в 41 раз.

Правила забега несложные. «Участников» выпускают в центре большого круга, откуда они, повинуясь инстинкту, разбегаются во все стороны. Победителем становится тот, кто добежит до края площадки первым. Его владельцу достается скидка в пабе, где устраиваются гонки. А сам «чемпион» становится экспонатом в зале тараканьей славы.

17:58, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Австралия\n#спорт\n#забег\n#насекомые