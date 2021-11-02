В Австралии наградили собаку, спасшую сотню коал

Сумчатые оказались под ударом во время лесных пожаров 2019-2020 годов.



Канберра. Австралия. Обученную находить коал собаку наградили в Австралии. Во время лесных пожаров, которые бушевали в стране в 2019-2020 годах, пес по кличке Медведь спас порядка сотни сумчатых, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Good News Network.

Четвероногий герой получил золотую медаль Международного фонда защиты животных (IFAW), а также игрушки и лакомства. Во время спасательных работ Медведя обували в специальную обувь, чтобы он мог бегать по раскаленному огнем грунту. Сумчатых он находил по запаху. Обнаружив коалу, пес подзывал волонтеров, которые оказывали ветеринарную помощь пострадавшим.

Примечательно, что собаку забрали из приюта. Хозяева отказались от Медведя из-за гиперактивного поведения. В Университете Саншайн-Кост пса обучили искать сумчатых, и вскоре после этого он получил «работу».