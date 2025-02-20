Ижевск. Удмуртия. Суд взыскал с ижевчанина 75 тыс. рублей за нападение его собаки на соседского мопса. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Во время прогулки со своей собакой ответчик был пьян. В ходе прогулки пёс, который был без намордника, сорвался с поводка и напал на мопса истца. Пострадавшую собаку отвезли в ветклинику, её прооперировали, но спустя несколько дней животное скончалось. Отмечается, что ранее в отношении ответчика уже поступали коллективные обращения от других соседей из-за нападений его собаки бойцовской породы.

Постановлением административной комиссии горадминистрации мужчину привлекли к административной ответственности с назначением штрафа в 2 000 рублей. В свою очередь суд взыскал в пользу истца 65 тыс. рублей, потраченных на лечение скончавшегося питомца, а также 10 тыс. рублей в виде моральной компенсации за потерю мопса.