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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчанин заплатил 75 тысяч рублей за нападение его собаки на мопса

10:00, 20 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчанин заплатил 75 тысяч рублей за нападение его собаки на мопса
10:00, 20 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
71
0
#Ижевск\n#собаки\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Matthew Henry)
71
0

Ранее на мужчину уже поступали коллективные обращения из-за агрессивного питомца.

Ижевск. Удмуртия. Суд взыскал с ижевчанина 75 тыс. рублей за нападение его собаки на соседского мопса. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Во время прогулки со своей собакой ответчик был пьян. В ходе прогулки пёс, который был без намордника, сорвался с поводка и напал на мопса истца. Пострадавшую собаку отвезли в ветклинику, её прооперировали, но спустя несколько дней животное скончалось. Отмечается, что ранее в отношении ответчика уже поступали коллективные обращения от других соседей из-за нападений его собаки бойцовской породы.

Постановлением административной комиссии горадминистрации мужчину привлекли к административной ответственности с назначением штрафа в 2 000 рублей. В свою очередь суд взыскал в пользу истца 65 тыс. рублей, потраченных на лечение скончавшегося питомца, а также 10 тыс. рублей в виде моральной компенсации за потерю мопса.

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10:00, 20 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
71
0
#Ижевск\n#собаки\n#суды