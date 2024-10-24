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Синяя Борода: бизнесмен из Штутгарта замуровал возлюбленную в стене бара

17:43, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Синяя Борода: бизнесмен из Штутгарта замуровал возлюбленную в стене бара
17:43, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
0
#Германия\n#рестораны\n#бизнес\n#девушки\n#пропажа\n#преступление\n#убийство\n#полиция\n#собаки\n#поиск пропавших людей
Источник фото: pxhere.com
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Отыскать пропавшую девушку полицейским помогла служебная собака.

Штутгарт. Германия. Полиция раскрыла дело о пропаже девушки в Германии. Оказалось, что ее замуровал в стену паба любовник и партнер по бизнесу, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Bild.

47-летний уроженец Румынии Лехель и его гражданская жена Луминита открыли паб Kelterstüble в южной части Штутгарта. Первое время пара работала там совместно, но позднее девушка перестала появляться в заведении. На вопросы, где Луминита, Лехель не отвечал.

В полицию обратились родственники пропавшей. Ее бойфренда допросили и выявили нестыковки в показаниях. В пабе провели обыск со служебной собакой. Та привела сыщиков к одной из стен и дала понять, что в ней что-то спрятано.

Полицейские разобрали кирпичи и обнаружили за ними тело Луминиты. Лехеля задержали по подозрению в убийстве.

17:43, 24 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
0
#Германия\n#рестораны\n#бизнес\n#девушки\n#пропажа\n#преступление\n#убийство\n#полиция\n#собаки\n#поиск пропавших людей