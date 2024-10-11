В Ижевске хозяева напавшей на ребёнка собаки выплатили компенсацию в 30 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд взыскал моральную компенсацию с хозяев собаки, которая покусала 9-летнего ребёнка. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Ленинский районный суд Ижевска установил, что 15 августа 2023 года по улице Юннатов собака ответчиков напала на девочку. Ребёнок получил телесные повреждения, которые, по оценке экспертов, не причинили вреда здоровью. В возбуждении уголовного дела по статье 116 УК России («Побои») было отказано из-за отсутствия события преступления. Несмотря на это, поскольку малолетняя была покусана, хозяева обязаны компенсировать причинённый моральный вред.

В ходе рассмотрения дела установлена вина ответчиков, которые не обеспечили надлежащее содержание животного, чтобы избежать нападения на людей.

Суд учёл, что ребёнку причинены нравственные страдания, в связи с перенесённым чувством страха, стрессом, последующими переживаниями и индивидуальными особенностями потерпевшей, и определил размер компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу.