Удмуртия. Ошейник является обязательной амуницией для собак, особенно на улице. Он помогает контролировать питомца во время дрессировки или прогулки для избежания опасных ситуаций. Но иногда ошейник может быть опасен для собаки. Подробнее об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он заявил, что домашней собаке не всегда уместно носить ошейник. Например, дома во время игры активные и неутомимые питомцы могут зацепиться им о какой-либо предмет. Если при этом собака сделает сильный рывок, то может травмировать шею. Отмечается, что зачастую такие ситуации происходят, когда хозяин не снимает ошейник после прогулки.

А также есть питомцы с особо чувствительной кожей, и длительное ношение ошейника вызовет трение и раздражение. Поэтому, если в этом нет необходимости, кинолог советует снимать ошейник дома.

Владимир Голубев отмечает, что строгие и электрические ошейники не являются инструментами дрессировки. При носке такого аксессуара собака испытывает страх, боль, дискомфорт и стресс. В результате, если такой ошейник не снимать со своего любимца, то физиологическое состояние питомца ухудшится, как и результаты обучения.

А если использовать данные ошейники на собаке, страдающей от эпилепсии, или у которой есть проблемы с сердцем, то это может привести к смертельным последствиям.