Можга. Удмуртия. С жителя Можги взыскали 50 тыс. рублей за то, что его собака укусила ребёнка. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В июне 2024 года 8-летнего потерпевшего во время прогулки с друзьями около своего дома укусила собака, принадлежащая 53-летнему соседу. В результате мальчик испытал стресс и боль, у него появилась боязнь собак.

Суд, учитывая, что ответчик выпустил собаку на самовыгул без поводка, взыскал с мужчины 50 тыс. рублей моральной компенсации.