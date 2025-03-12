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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Можге с хозяина собаки взыскали 50 000 рублей за то, что она покусала ребёнка

08:30, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Можге с хозяина собаки взыскали 50 000 рублей за то, что она покусала ребёнка
08:30, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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0
#Можга\n#моральный вред\n#дети\n#собаки\n#суды
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Мужчина выпустил животное на прогулку без поводка.

Можга. Удмуртия. С жителя Можги взыскали 50 тыс. рублей за то, что его собака укусила ребёнка. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В июне 2024 года 8-летнего потерпевшего во время прогулки с друзьями около своего дома укусила собака, принадлежащая 53-летнему соседу. В результате мальчик испытал стресс и боль, у него появилась боязнь собак. 

Суд, учитывая, что ответчик выпустил собаку на самовыгул без поводка, взыскал с мужчины 50 тыс. рублей моральной компенсации.

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08:30, 12 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
169
0
#Можга\n#моральный вред\n#дети\n#собаки\n#суды