Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по состоянию на 6 марта 2025 года шесть муниципалитетов заключили договоры по обращению с животными без владельцев. Об этом «Сусанину» рассказали в Главном управлении ветеринарии Удмуртской Республики.

В остальных муниципалитетах договоры на текущий год находятся в процессе заключения.

Напомним, ранее в администрации Ижевска сообщали, что город пока не может начать отлов животных без хозяев, потому что заключение муниципального контракта находится в процессе.

В управлении ветеринарии объяснили, каким образом выглядит этот процесс. Управление, руководствуясь показателями по бюджетным обязательствам Минфина Удмуртии, устанавливает лимиты на получение бюджетных средств для муниципалитетов. Исходя из этого муниципалитеты начинают процедуру поиска подрядчиков на отлов и содержание животных без хозяев.

В бюджете Удмуртии на 2025 год предусмотрено более 30 млн рублей на осуществление деятельности по контролю за безнадзорными животными, из них 11,6 млн рублей приходится на Ижевск.