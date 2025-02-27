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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В 2025 году в Ижевске «Жёлтая бирка» стерилизует 500 домашних собак

15:50, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В 2025 году в Ижевске «Жёлтая бирка» стерилизует 500 домашних собак
15:50, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#собаки\n#стерилизация
Источник фото: unsplash.com (Chewy)
145
0

Также их вакцинируют от бешенства и поставят чип.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году в Ижевске АНО «Жёлтая бирка» бесплатно проведёт стерилизацию 500 домашних собак. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Удмуртии. 

Ранее проект организации «Люби. Оберегай. Стерилизуй» выиграл грант от Фонда Президентских грантов. Операции проведут только собакам женского пола, которые имеют владельца. Исключение составляют брахиоцефалы — их не возьмут на бесплатную стерилизацию. 

Ветеринары будут стерилизовать животных методом овариогистерэктомии в центральной лечебнице Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных на улице Воткинское шоссе, 29. Также четвероногому пациенту введут вакцину против бешенства и установят подкожный чип.

Провести первые операции планируется 1 марта. Также уже можно записаться на стерилизацию 7 и 14 марта. Сделать это можно в группе АНО «Жёлтая бирка» в соцсети «ВКонтакте». 

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15:50, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#собаки\n#стерилизация