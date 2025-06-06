Москва. Жителям Удмуртии, как и всей России, могут запретить брать животных на пляж. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на проект приказ МЧС России.

Согласно проекту документа, приводить с собой можно будет только собак-поводырей.

Кроме того, запрещается заплывать за буйки; плавать на предметах, не предназначенных для этого; играть в спортивные игры вне отведённых для этого мест; купаться в состоянии опьянения и оставлять детей без присмотра.

При этом приказ не предусматривает ответственность за нарушение этих требований.

Ответственным за пляжи необходимо будет оборудовать его всем необходимым и регулярно следить за чистотой дна. Запрещается использовать в качестве буйков похожий на него плавающий бытовой мусор (бутылки, канистры и прочее).