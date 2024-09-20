В китайском зоопарке крашеных собак выдавали за панд

Пекин. КНР. Ввести в заблуждение посетителей пытались сотрудники одного из зоопарков Китая. Они объявили пандами двух собак породы чау-чау, покрашенных в черный и белый цвета, пишут «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Снимки и видео зверей появились в соцсетях. На них видно щенков с черными ушами, лапами и темными кругами вокруг глаз. Поведение этих «панд» ничем не напоминало медвежью вальяжность. Особенно много подозрений вызвала у посетителей чисто собачья манера животных часто и тяжело дышать в жаркую погоду.

В итоге сотрудники зоопарка признались в обмане. С какой целью они затеяли это шоу – не сообщается.