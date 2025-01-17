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Эксперт-кинолог назвал самые популярные у россиян клички собак

09:00, 17 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Эксперт-кинолог назвал самые популярные у россиян клички собак
09:00, 17 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кинологи\n#собаки\n#домашние животные\n#имена
Источник фото: unsplash.com (Laura Roberts)
16
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Среди них названия цветов, герои мультфильмов, голливудские актрисы и олимпийские боги.

Ижевск. Удмуртия. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал самые популярные клички, которыми хозяева называют своих собак. Информация об этом публикуется на сайте «Ветеринария и жизнь».

За 2024 год самой популярной кличкой для самцов оказалось имя Зевс. На втором месте Оскар, на третьем – Жасмин, кличка Жаклин закрепилась на четвёртом месте, а Юджин – на пятом.

Для самок самой популярной кличкой стала Оливия, на втором месте Есения, Николь – на третьем, Афина и Ева оказались на четвертом и пятом местах соответственно.

Также кинолог напомнил, что для собаки кличка – это не просто красивое имя, но ещё и команда, которая означает «внимание». Поэтому простые и короткие клички лучше длинных и тяжело выговариваемых.

«Если в экстренной ситуации вам нужно будет немедленно подозвать к себе собаку, на выговаривание сложного и красивого имени у вас может просто не быть времени. Поэтому звонкая, простая, запоминающаяся кличка – это залог безопасности вашего питомца», – считает Владимир Голубев.

09:00, 17 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кинологи\n#собаки\n#домашние животные\n#имена