Из-за отсутствия подрядчика в Глазовском районе бездомных собак отлавливают волонтёры приюта «Мы в ответе»

Глазов. Удмуртия. Вместо подрядчика в Глазовском районе бездомных собак отлавливают волонтёры приюта «Мы в ответе» из Глазова. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Напомним, что в Глазовском районе не могут найти подрядчика на отлов бродячих животных в 2025 году. Волонтёры приюта решили, что пока нет соответствующей организации, они помогут в этом деле.

В результате с начала января волонтёры безвозмездно выезжают в деревню Верхняя Слудка. Так как собаки, почуяв опасность, прячутся, за раз поймать несколько животных не получается. Иногда волонтёры выезжали на место несколько раз за день.

Люди залезают в самые темные уголки, чтобы с помощью корма приманить как больших собак, так и щенков. При этом волонтёры стараются действовать осторожно и относятся к животным с любовью. На данный момент они уже отловили 6 собак и поместили их в приют.

Ведётся отлов ещё одной собаки, поэтому везде вновь установили клетки и силки.

В дальнейшем всех отловленных собак стерилизуют, а потом волонтёры попытаются найти им новый дом.