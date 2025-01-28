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Из-за отсутствия подрядчика в Глазовском районе бездомных собак отлавливают волонтёры приюта «Мы в ответе»

16:10, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за отсутствия подрядчика в Глазовском районе бездомных собак отлавливают волонтёры приюта «Мы в ответе»
16:10, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазовский район\n#Ижевск. Удмуртия\n#собаки\n#бездомные животные\n#приют\n#помощь
Источник фото: администрация Глазовского района
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Они уже поймали 6 животных.

Глазов. Удмуртия. Вместо подрядчика в Глазовском районе бездомных собак отлавливают волонтёры приюта «Мы в ответе» из Глазова. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. 

Напомним, что в Глазовском районе не могут найти подрядчика на отлов бродячих животных в 2025 году. Волонтёры приюта решили, что пока нет соответствующей организации, они помогут в этом деле.

В результате с начала января волонтёры безвозмездно выезжают в деревню Верхняя Слудка. Так как собаки, почуяв опасность, прячутся, за раз поймать несколько животных не получается. Иногда волонтёры выезжали на место несколько раз за день. 

Люди залезают в самые темные уголки, чтобы с помощью корма приманить как больших собак, так и щенков. При этом волонтёры стараются действовать осторожно и относятся к животным с любовью. На данный момент они уже отловили 6 собак и поместили их в приют. 

Ведётся отлов ещё одной собаки, поэтому везде вновь установили клетки и силки. 

В дальнейшем всех отловленных собак стерилизуют, а потом волонтёры попытаются найти им новый дом.  

16:10, 28 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
105
0
#Глазовский район\n#Ижевск. Удмуртия\n#собаки\n#бездомные животные\n#приют\n#помощь